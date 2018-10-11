«Краснодар» может взыскать 30 миллионов евро у Павла Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев должен будет выплатить «Краснодару» значительную сумму в случае расторжения контракта из-за нарушений дисциплины. 30-летний полузащитник обвиняется в двух избиениях.

По контракту Павел должен будет выплатить клубу 30 миллионов евро, если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий. Ранее «Краснодар» сообщил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым из-за систематических нарушений дисциплины, а позже направил в РФС соответствующее заявление.

30-летний полузащитник обвиняется в двух избиениях.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм канал «Мутко против»