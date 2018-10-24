«Бавария» просматривает лидера «Лиона»

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру. Главный скаут немецкого клуба присутствовал на последних матчах французской команды с участием хавбека.

Контракт 25-летнего футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года, клуб оценивает его в € 60-70 млн. Помочь «Баварии» может тот факт, что агент Фекира также представляет интересы игрока мюнхенцев Франка Рибери.

Напомним, минувшим летом французский футболист был близок к переходу в «Ливерпуль». Клубы согласовали условия трансфера, а по информации некоторых СМИ. Однако переход сорвался, поскольку мерсисайдцев смутили проблемы игрока с коленом, связанные с травмой крестообразных связок, которую он получил несколько лет назад.

В этом сезоне Фекир принял участие в 6 играх, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker