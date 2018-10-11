Алексей Смертин покинул должность советника гендиректора «Динамо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Кубок конфедераций

«Динамо» объявило об уходе Алексея Смертина с занимаемой должности советника генерального директора. В клубе 43-летний Смертин работал с 2013 года.Смертин принял данное решение из-за его назначения на пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС. За ним также сохранилась должность офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

«Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу «Динамо» за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!» – заявил Смертин.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт «Динамо»

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