«Фулхэм» объявил имя нового главного тренера

«Фулхэм» отправил в отставку Славиша Йокановича. Клуб назвал имя нового главного тренера. Им оказался итальянец Клаудио Раньери.

«Для меня это большая честь принять приглашение и возможность возглавить «Фулхэм», фантастический клуб с традициями и историей. Цель «Фулхэма» никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны быть трудным соперником и добиваться успеха» — заявил итальянский специалист.

Напомним, что после 12 туров в АПЛ «Фулхэм» занимает последнее место с пятью очками. Клаудио Раньери тренировал «Ювентус», «Челси», «Рому», «Монако» и многие другие клубы. С «Лестер Сити» итальянец завоевал титул чемпиона Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Фулхэм»