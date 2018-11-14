«Фулхэм» объявил имя нового главного тренера

Автор: Дарья Григорьева 0

Раньери

«Фулхэм» отправил в отставку Славиша Йокановича. Клуб назвал имя нового главного тренера. Им оказался итальянец Клаудио Раньери.

«Для меня это большая честь принять приглашение и возможность возглавить «Фулхэм», фантастический клуб с традициями и историей. Цель «Фулхэма» никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны быть трудным соперником и добиваться успеха» — заявил итальянский специалист.

Напомним, что после 12 туров в АПЛ «Фулхэм» занимает последнее место с пятью очками. Клаудио Раньери тренировал «Ювентус», «Челси», «Рому», «Монако» и многие другие клубы. С «Лестер Сити» итальянец завоевал титул чемпиона Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Фулхэм»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери может возглавить южноамериканскую сборную

Райан Сессеньон

Райан Сессеньон из «Фулхэма» стал первым игроком 2000 года рождения, забившим в АПЛ

«Вулверхэмптон» не менял стартовый состав в 8 турах с начала сезона

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 