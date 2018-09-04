Жозе Моуринью приговорен к одному году условно за невыплату налогов

Автор: Михаил Серебряков 0

Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью приговорен к одному году тюрьмы условно. Ранее он обвинялся в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах. 

За нарушение правил выплаты налогов по имиджевым правам Моуринью задолжал испанской налоговой в общей сложности 1,9 миллиона евро.

Как сообщают испанские власти, Моуринью для сокрытия преступления использовал цепочку оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах.

Сумма доходов главного тренера «Манчестер Юнайтед» за использование его образа составила 3,3 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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