Жозе Моуринью приговорен к одному году условно за невыплату налогов

Португальский тренер Жозе Моуринью приговорен к одному году тюрьмы условно. Ранее он обвинялся в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.
За нарушение правил выплаты налогов по имиджевым правам Моуринью задолжал испанской налоговой в общей сложности 1,9 миллиона евро.
Как сообщают испанские власти, Моуринью для сокрытия преступления использовал цепочку оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах.
Сумма доходов главного тренера «Манчестер Юнайтед» за использование его образа составила 3,3 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia