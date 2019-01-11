Оле-Гуннар Сульшер: « Гарри Кейн — великолепный бомбардир, он почти никогда не промахивается»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер похвалил нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Норвежский специалист встал у руля манкунианцев 19 декабря прошлого года.

«Кейн — великолепный бомбардир, один из лучших в мире на атаке. Он профессионал самого высокого уровня. Я уверен, что игроки, которые с ним играют или тренируется, смогут больше сказать о нем, но со стороны он кажется футболистом, который прекрасно завершает свои моменты. Он почти никогда не промахивается, поэтому надо сделать так, чтобы он не имел моментов в игре с нами», — сказал 45-летний Сульшер.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, стал автором 14 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports