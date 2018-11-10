Финал Кубка Либертадорес может быть отложен на два часа

Старт первого матча финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» могут перенести. Встреча должна пройти на стадионе «Альберто Армандо».

Официально начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени, однако матч может начаться в 01:00. Причина – плохие погодные условия в Буэнос-Айресе.

Известно, что на стадионе установлена специальная дренажная система для того, чтобы справиться с сильным дождем. Также сообщается, что футболисты «Боки» были готовы отправиться на игру, но покинули автобус и вернулись в отель.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес встречаются впервые.

Фото: Global Look Press

Источник: AS