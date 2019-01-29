«Арсенал» арендует Дениса Суареса у «Барселоны» за два с половиной миллиона евро

Стали известны подробности по готовящемуся переходу полузащитника Дениса Суареса из «Барселоны» в «Арсенал». Лондонский клуб арендует игрока у «Барсы» на полгода за два с половиной миллиона евро.

Стороны пришли к окончательному соглашению. Фиксированной опции выкупа в соглашении по окончании договора аренды не будет. Если «Арсенал» захочет выкупить игрока, ему придется вести переговоры с каталонцами заново.

Кроме того, футболист согласовал новый контракт с «Барселоной», который будет рассчитан на срок до лета 2021 года. При этом его зарплата вырастет, хотя «Барса» пыталась договориться о ее снижении. У Суареса были варианты в примере, но он хотел поиграть в АПЛ.

Денис Суарес выступает за каталонскую команду с лета 2016 года. Полузащитник сыграл 44 игры и забил три гола. В карьере 25-летнего испанца уже был английский клуб, «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca