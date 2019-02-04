Томас Тухель: «Меня не беспокоит предстоящий матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Парижане уступили в гостях со счетом 1:2.

«Матч получился сложным. В «Лионе» собраны качественные футболисты, они заслуженно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы иметь больше шансов, нужно владеть мячом. Нам нравится контролировать мяч. «Лион» много атаковал, у нас тоже были возможности. Во втором тайме мы хорошо справлялись с игрой, у соперника было мало шансов. В первом тайме у «Лиона» было больше возможностей, нам не хватало точности в наших передачах.

Ожидаемо, что у «Лиона» дома было много моментов. Мы проиграли, такое случается в футболе. Меня не беспокоит предстоящая встреча в плей-офф ЛЧ с «Манчестер Юнайтед». В матче с «Лионом» я увидел то, что хотел бы улучшить, но мне понравился второй тайм», – сказал Тухель.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe