Росс Баркли: «Надеюсь, игра за «Челси» позволит мне стать частью планов сборной Англии»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал об адаптации к игровому стилю нового главного тренера синих Маурицио Сарри. 24-летний английский полузащитник стал игроком лондонцев в январе.

«Я все еще учусь и выкладываюсь на сто процентов на тренировках, стараюсь изучать методы нового главного тренера. Надеюсь, мои выступления на поле позволят мне стать частью планов главного тренера сборной Англии.

В прошлом сезоне у меня были непростые времена из-за травм, но теперь это в прошлом, я чувствую себя очень сильным и готовым. От игры к игре я буду чувствовать себя еще лучше, и я ощущаю уверенность.

Мы очень хорошо начали сезон и набрали шесть очков в двух матчах. Мы чувствуем себя очень уверенно, мы все еще учимся под руководством нового тренера, но все складывается положительно», — сказал Баркли.

В текущем сезоне Баркли принял участие во всех матчах. «Аристократы» по итогам первых двух туров занимают третье место в Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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