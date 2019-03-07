Джеймс Паллотта: «Рому» снова обокрали»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Итальянский клуб уступил со счетом 1:3.

«В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас надули в полуфинале с «Ливерпулем». Сегодня судьи использовали видеоповторы, но нас снова обокрали. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал, но арбитр не назначил пенальти. Я устал от этого. Я сдаюсь», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».

Первая встреча, прошедшая в Риме, закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ромы».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Рома»