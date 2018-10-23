Месут Озил: «Мы играли в сексуальный футбол»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал победу над «Лестер Сити» (3:1) в матче 9-го тура АПЛ. В этой встрече он отметился голом и результативной передачей.

«Этим вечером мы показали сексуальный футбол. Горжусь быть капитаном этой команды и этого клуба», — написал немецкий футболист турецкого происхождения в своем инстаграме.

Хавбек в этом сезоне чемпионата Англии сыграл семь матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

После девяти туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.

Победа над «Лестером» стала 10-й подряд для лондонского клуба во всех турнирах. Такая серия стала первой для лондонцев спустя 11 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Месута Озила