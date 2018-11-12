Нападающий «Саутгемптона» требует, чтобы в АПЛ ввели видеоповторы

Нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин раскритиковал судейство в матче с «Уотфордом» (1:1). При счете 1:0 был отменен гол форварда «святых» из-за офсайда, который зафиксировал судья Саймон Хупер.

«К моменту их гола они уже не должны были быть в игре. Мы забили идеальный гол, сделали счет 2:0 – все, игра сделана и забыта. Мы выиграли этот матч. Судьи отобрали у нас два очка. Ничего нового.

Рефери сказал, что был офсайд, мяч задел меня, отлетел к Фостеру. Это смешно. Введите уже видеоповторы, помогите судьям! Очевидно, что им нужна помощь.

Мы играем в АПЛ, у нас лучшая лига в мире, лига, которую больше всего смотрят, дайте судьям ту помощь, которая им нужна! Сегодня ошибка стоила нам двух очков. Это смешно» – сказал Остин.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC