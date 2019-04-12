Эден Азар:«Я был очень рад, что он вернулся, потому что футбол нуждается в Зидане»

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал возвращение Зенедина Зидана на пост главного тренера «Реала». В прошлом месяце французский специалист снова возглавил «Сливочных». 

«Я не игрок «Реала», но как фанат Зидана я был очень рад, что он вернулся, потому что футбол нуждается в Зидане. Для «Реала» и его болельщиков это хорошо. Но для других клубов – не очень, потому что «Реал» с Зинедином Зиданом много побеждает, будет сложно. Мое будущее? Это не то, о чем я хочу сейчас говорить. Существуют определенные слухи там и здесь, но у меня еще есть месяц в «Челси». Будет здорово, если по окончании сезона мы выиграем Лигу Европы и пробьемся в Лигу чемпионов на следующий год. Нам нужно выложиться на максимум, и тогда посмотрим, как все сложится», – сказал Азар.

Напомним, что по слухам, в летнее трансферное окно Эден Азар может перебраться в мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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