В 2021 году в России может состояться финал ЛЧ или ЛЕ

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что организация прорабатывает возможность подачи заявки на мужской финал одного из еврокубков в 2021 году. Последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году.

«Не могу озвучивать, кто именно, но ряд клубов и российских стадионов с нами на связи. Мы прорабатываем возможность подачи заявки на один из мужских финалов одного из еврокубков в 2021 году», — сказал Алаев.

Последний раз Россия принимала финал еврокубка 21 мая 2008 года. Тогда в Москве на стадионе «Лужники» в решающем матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС