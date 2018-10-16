Наби Кейта — четвертый игрок «Ливерпуля», получивший травму в сборной

Автор: Михаил Серебряков 0

Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта получил травму в матче за сборную Гвинеи. В ближайшее время футболист вернется в расположение клуба, где пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

23-летний хавбек вынужденно покинул поле по ходу отборочной игры Кубка африканских наций против Руанды (1:1).

У Кейта подозрение на повреждение бедра. Он смог уйти с поля только с помощью партнера по команде.

Ранее травмы в своих сборных получили футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах (Египет), Садьо Мане (Сенегал) и Виргил ван Дейк (Голландия).

В этом сезоне Кейта принял участие в 8 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник:  Correio de Manha

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