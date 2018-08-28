Сэм Эллардайс: «Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм». Если команда не забивает после 23 ударов, это не ошибка тренера»

Известный английский тренер Сэм Эллардайс вступился за главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения «МЮ» от «Тоттенхэма» (0:3). После 3-го тура клуб занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Сейчас я расскажу статистику, по которой будет понятно, что «Манчестер Юнайтед» был очень хорош. У них было 57 процентов владения мячом, 23 удара по воротам, 5 в створ.

У «Тоттенхэма» 43 процента владения, 9 ударов по воротам, 5 в створ. «Тоттенхэм» был лучше только в завершении, это и принесло им победу. В обычной ситуации такой результат бы никогда, никогда не произошел. Это не какой-то ужасный результат.

Если твоя команда 23 раза бьет по воротам, но не забивает – это не ошибка тренера. Конечно, ответственность за общий результат в итоге всегда несет тренер, но – и поэтому Моуринью так повел себя на пресс-конференции – его команда создала достаточное количество моментов, чтобы победить, но ей не хватило реализации.

Но в итоге, думаю, виной всему стала ужасная игра в защите. Можно ли назвать это катастрофой – да, это 3:0. Но тренеру нужно собрать игроков и сказать им: мы сыграли плохо, допустили глупые ошибки. Если их исключить, мы будем намного чаще, намного больше побеждать.

Когда счет 3:0, никто не смотрит на факты. Они создали больше моментов, чем «Тоттенхэм», они переиграли «Тоттенхэм», но, к их сожалению, не реализовали свои моменты и провалились в защите. Потрясающая реализация «Тоттенхэма» и обеспечила результат», – сказал Эллардайс.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports Breakfast