Мексика вслед за США может принять матч Примеры

Представитель испанской Примеры Нуну Перес-Пла посетил Мексику. Во время своего визита он сообщил, что в будущем в Мексике могут проходить матчи чемпионата Испании по футболу.

По словам Переса-Пла, Мексика является вторым приоритетным рынком после США для Примеры.

«Потенциал и огромные перспективы футбола в США убедили нас, что мы должны в первую очередь обратить внимание на этот регион. Но я уверен, что в будущем мы рассмотрим возможность проведения матчей и в других странах, например Мексике. Для нас Мексика занимает второе место в списке приоритетов.

Мексика – страна, которая нам близка в плане культуры. Многие мексиканцы выступают в испанском чемпионате.

Что касается городов, в которых могут пройти матчи, это Монтеррей и Тихуана. Мехико не подходит из-за высоты над уровнем моря», — сказал Перес-Пла.

В сезоне-2018/2019 руководство Примеры планирует провести матч чемпионата в США. С большой долей вероятности этим матчем станет «Жирона» — «Барселона», который состоится в 21-м туре.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US