Хуан Лескано: «Такие трюки точно еще будут!»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано прокомментировал дебютный матч своей команды в РФПЛ против «Зенита». Аргентинец также рассказал, как решился пробить «рабоной».

«Учитывая то, что мы играли с одной из лучших команд России, дебют был вполне достойный. Первый тайм мы играли очень хорошо, но, наверное, не хватило концентрации до конца игры.

Сегодня рабона получилась экспромтом, а вообще ранее на тренировках в «Реале» я часто тренировал такие удары. Решение пробить именно так пришло потому, что была удачная позиция для рабоны

Трюки точно еще будут, интересные!» — сказал Лескано.

В семнадцатилетнем возрасте нападающий играл в юношеской команде «Реала».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» проиграл «Зениту» со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс