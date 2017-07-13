«Рубин» может подписать Сердара Азмуна и отпустить его в Европу

Нападающий Сердар Азмун, проведший прошлый сезон в «Ростове», а ныне тренирующийся с казанским «Рубином», пока не подписал контракт с новым клубом. Главный тренер команды Курбан Бердыев и группа компаний «ТАИФ» пока не решили, как поступить с игроком.

Сообщается, что к иранцу проявляют предметный интерес европейские клубы, в частности итальянский «Лацио» и немецкий «Байер». После прошедшего еврокубкового сезона форвард серьезно поднял свою трансферную стоимость, поэтому «Рубин» раздумывает над бесплатным подписанием игрока и дальнейшей продажей его заграницу за солидную сумму.

Однако в Азмуне заинтересован лично Курбан Бердыев, не желающий отпускать нападающего и видящий его в стартовом составе команды.

В минувшем сезоне Азмун забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи за «Ростов» во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online