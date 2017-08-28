Минимальная цена за билет на матч ЦСКА в Лиге чемпионов составляет 1000 рублей

Московский ЦСКА опубликовал программу продажи билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Она будет состоять из трех этапов.

На первом этапе – с первого по десятое сентября – билеты продаются владельцам абонементов пакетом на три матча по цене 2-й категории.

На втором этапе – с 11-го по 19-е сентября – осуществляется продажа пакетов на три матча по цене 1-й категории для всех желающих.

На третьем этапе – с 20-го сентября – стартует свободная продажа оставшихся билетов.

На групповой стадии ЛЧ ЦСКА встретится с «Базелем», «Бенфикой» и «Манчестером Юнайтед». На первые две игры стоимость минимального билета составляет 1000 рублей, на матч с «МЮ» — 1500 рублей. Максимальная цена — 40 000 рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК ЦСКА