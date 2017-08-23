Матч между «Зенитом» и «Ростовом» начнется первым в истории РФПЛ рэп-баттлом

Перед воскресным матчем 8-го тура «Зенит»-«Ростов» состоится первый в истории Российской Премьер-лиги рэп-баттл. Дуэль между исполнителями хип-хоп музыки начнется в 18:30 по московскому времени.

«В «Баттле на Крестовском» примут участие победитель второго сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас. Ведущий — Денис Денисов.

Рэп-дуэль на стадионе «Санкт-Петербург» станет уникальным событием, объединяющим профессиональный спорт и современную культуру, и первым футбольным баттлом среди хип-хоп исполнителей, который смогут увидеть вживую несколько десятков тысяч человек.

«Баттл на Крестовском» пройдет на сцене, установленной в фойе стадиона со стороны сектора C. Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», — говорится на официальном сайте футбольного клуба «Зенит».

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»