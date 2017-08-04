У Игоря Акинфеева диагностирована травма капсульно-связочного аппарата левого колена

Стали известны результаты медицинского обследования капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. У вратаря подтвердился предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.

Акинфееву предписали физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Сроки восстановления пока не разглашаются.

В матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов против клуба АЕК голкипер получил ушиб левого колена. Несмотря на это, Акинфеев смог остаться на поле до финального свистка, а его команда выиграла со счетом 1:0.

В ближайшее время ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», московским «Спартаком», а также швейцарским «Янг Бойз» в борьбе за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА