У Игоря Акинфеева диагностирована травма капсульно-связочного аппарата левого колена

Автор: Никита Воробьев 0

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Стали известны результаты медицинского обследования капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. У вратаря подтвердился предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.

Акинфееву предписали физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Сроки восстановления пока не разглашаются.

В матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов против клуба АЕК голкипер получил ушиб левого колена. Несмотря на это, Акинфеев смог остаться на поле до финального свистка, а его команда выиграла со счетом 1:0.

В ближайшее время ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», московским «Спартаком», а также швейцарским «Янг Бойз» в борьбе за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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