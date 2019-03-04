«Сельта» назвала имя нового тренера

«Сельта» объявила о назначении Франа Эскрибы на пост главного тренера. Мигел Кардозу был отправлен в отставку.

На должности наставника команды из Виго испанский специалист Фпан Эскриба сменил португальца Мигела Кардозу, который ранее был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах.

Эскриба ранее работал ассистентом в «Хетафе», «Валенсии», «Бенфике» и «Атлетико», а также занимал пост главного тренера в «Эльче» и «Хетафе». Последним клубом специалиста был «Вильярреал», который он возглавлял с 2016 по 2017 год.

После 26 туров «Сельта» находится рядом с зоной вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 очками в активе. В последних 10 матчах Примеры команда из Виго потерпела восемь поражений, один раз сыграла вничью и однажды одержала победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Сельта»