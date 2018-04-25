Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» в напряженной борьбе одолел «Баварию»

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» приняла мадридский «Реал». Испанцы победили с минимальной разницей в счете.

Лига чемпионов. 1/2 финала

БАВАРИЯ — РЕАЛ — 1:2 (1:1)

Мюнхен. 25 апреля.

Стадион «Альянц Арена». 71450 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Голландия).

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.

Голы: 1:0 — Киммих (28), 1:1 — Марсело (44), 1:2 — Асенсио (57).

Предупреждения: Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).

12 (6) удары (в створ) 6 (4)

8 фолы 13

10 угловые 3

0 офсайды 6

63 % владения мячом 37

«Бавария» встречается в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» в 3-й раз. До этого клубы столкнулись в 2012 году (в финале оказалась «Бавария»), а позже пересеклись в 2014 (в финале оказался «Реал»). В прошлом сезоне обе команды также играли друг против друга в плей-офф Лиги чемпионов, только в 1/4 финала. Тогда мадридский «Реал» прошел в следующий раунд с общим счетом 6:3. Стоит отметить, что «немецкая машина» проигрывает «бланкос» уже на протяжении 6 матчей. Также «Реал» забивает в каждой игре Лиги чемпионов с мая 2016 года. Марсело стал рекордсменом по количеству голов в главном клубном турнире Европы, а гол Киммиха стал 100-м для команд Хайнкеса в Лиге чемпионов. Теперь следующий ответный матч между немецкой «Баварией» и испанским «Реалом» пройдет 1 мая в Испании.

Фото: официальный твиттер ФК «Бавария»

Источник: Еженедельник «Футбол»