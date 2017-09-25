«Ювентус» подаст апелляцию на решение отстранить Андреа Аньелли

«Ювентус» подаст апелляцию на отстранение президента клуба Андреа Аньелли на год. Чиновника отстранили от работы за махинации, связанные с продажей билетов.

«Мы рассчитывали, что президент будет оправдан, поэтому приговор, безусловно, разочаровал нас, несмотря на то, что обвинения были пересмотрены.

Мы не можем скрывать наше разочарование. Апелляция? Она несомненно будет подана, но для начала я обсужу приговор со своим коллегой Чаперро и президентом Аньелли», – заявил адвокат президента «Юве» Франко Коппи.

По словам прокурора этого дела Джузеппе Пекорино, он лишь отчасти доволен приговором и рассчитывал на более серьезное наказание для Аньелли, поэтому с его стороны также будет подана апелляция.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia