Неймар отрицает оплату своих аплодисментов болельщикам

Нападающий «ПСЖ» Неймар негативно отозвался о сообщениях об оплате клубом аплодисментов. Футболист раскритиковал «злонамеренную прессу».

«Даже не знаю, кто хуже — источник или те, кто ему отвечает. Кучка дезинформированных идиотов. Я устал от злонамеренной прессы. Спасибо, Боже, за каждый литр терпения, который ты мне даешь» — сказал Неймар.

Ранее появлялась информация о том, что игроку платят 375 тыс. евро за аплодирование болельщикам после каждого матча.

Напомним, что «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 36 очками. Неймар провел 10 игр, забил 9 мячей и отметился пятью передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US