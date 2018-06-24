Во время игры между Мексикой и Южной Кореей были убиты 6 мексиканских болельщиков

Вооруженное преступление произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Во время просмотра матча группового этапа ЧМ-2018 между Мексикой и Южной Кореей были застрелены болельщики.

Всего в доме собралось 7 человек. Во время трансляции в квартиру ворвались неизвестные, которые убили 6 из них. Сообщается, что один мужчина не погиб, но получил тяжелые ранения.

Пока полиция не обнаружила следы преступников. Известно, что город Сьюдад-Хуарес считается одним из самых опасных во всей Мексике.

Фото: Global Look Press

Источник: El Universal