Во время игры между Мексикой и Южной Кореей были убиты 6 мексиканских болельщиков

Автор: Дмитрий Темников 0

Вооруженное преступление произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Во время просмотра матча группового этапа ЧМ-2018 между Мексикой и Южной Кореей были застрелены болельщики. 

Всего в доме собралось 7 человек. Во время трансляции в квартиру ворвались неизвестные, которые убили 6 из них. Сообщается, что один мужчина не погиб, но получил тяжелые ранения.

Пока полиция не обнаружила следы преступников. Известно, что город Сьюдад-Хуарес считается одним из самых опасных во всей Мексике.

Фото: Global Look Press
Источник: El Universal

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