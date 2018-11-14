«Галатасарай» хочет арендовать 18-летнего нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Турции. 18-летнего футболиста хочет арендовать турецкий «Галатасарай».

Стамбульский клуб собирается пригласить игрока молодежной сборной Италии в зимнее трансферное окно. «Галатасарай» хочет взять Кина в аренду, при этом заплатив туринской команде около 1,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Верону», а в нынешнем сыграл за «Ювентус» только 13 минут в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Команда Массимилиано Аллегри после 12 туров занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая идущий на втором месте «Наполи» на шесть очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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