Анхель Ди Мария не разочарован срывом трансфера в «Барселону»

Автор: Лидия Дидык 0

Анхель Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не жалеет о том, что в заключительный день летнего трансферного окна не смог перейти в «Барселону». Однако во Франции игрок пробудет не так много времени.

Каталонцы согласовали с 29-летним аргентинцем контракт с окладом 10 миллионов евро в год после уплаты налогов и предлагали за него 40 млн, тогда как парижане требовали 60, и трансфер сорвался. Однако Ди Мария не разочарован несостоявшимся переходом.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» намерен продать Ди Марию в январе из-за финансового фэйр-плей.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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