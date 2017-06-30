Александр Кержаков ведет переговоры с Сергеем Фурсенко и Константином Сарсанией о своем будущем

Автор: Никита Воробьев 0

Кержаков

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире телеканала «Матч «ТВ» поведал о своем будущем. Лучший бомбардир в истории сборной России рассказал, что ведет переговоры с руководством клуба.

«30 июня завершается контракт с «Зенитом». Обсуждение будущего идет с Сарсанией и Фурсенко, а там дальше будет видно, к чему придем», – произнес 34-летний форвард.

В прошедшем сезоне Кержаков отыграл за «Зенит» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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