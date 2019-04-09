Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Порту»

«Ливерпуль» и «Порту» провели первый четвертьфинальный матч в Англии. Команда Юргена Клоппа одержала уверенную победу, забив два мяча в первые 30 минут игры.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — 2:0 (2:0)

Ливерпуль. 9 апреля.

Стадион: «Энфилд».

Судья: Антонио Матеу Лаос (Испания).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82).

«Порту»: Касильяс, Макси Перейра (Фернанду, 77), Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, О. Торрес (Кошта, 73), Отавио, Марега, Соареш (Браими, 62).

Голы: 1:0 — Кейта (5), 2:0 — Фирмино (26).

Предупреждения: Соарес (17), Филипе (61).

14 (3) удары (в створ) 10 (3)

9 фолы 6

4 офсайды 2

4 угловые 5

58 % владения мячом 42

Первая атака хозяев встречи привела к голу. После удара Кейты мяч срикошетил, у Касильяса не было шансов отбить удар. В середине тайма верный момент упустил Салах. Египтянину чуть не хватило точности. Следующая атака оказалась результативной. Фирмино замкнул подачу Александера-Арнольда. «Порту» ответил парой ударов в исполнении Мареги. Гости также лишились возможности пробить пенальти. Матеу Лаос при просмотре видеоповтора не увидел игры рукой у Александера-Арнольда. В начале втором тайме испанский рефери повторно воспользовался системой VAR. Третий гол в ворота «Порту» не был засчитан из-за офсайда. Португальский клуб во втором тайме имел шансы забить гол на выезде, но Мареге не повезло в ряде моментов. Безвыигрышная серия против английской команды увеличилась до семи игр, «Порту» никогда не побеждал у мерсисайдцев. Продолжается и другая неудачная серия у португальской команды. Последний раз на выезде в плей-офф Лиги чемпионов «Порту» побеждал еще при Жозе Моуринью в 2004 году.

Фото: твиттер клуба «Порту»

Источник: Еженедельник «Футбол»