В «Парме» подтвердили заинтересованность в приобретении Марио Балотелли

Спортивный директор «Пармы» Даниэле Фаджиано сообщил, что встречался с агентом Мино Райолой по поводу возможного заключения соглашения с его клиентом — нападающим Марио Балотелли. При этом функционер отметил, что подписать контракт с форвардом – непростая задача.

«Я встречался с агентами некоторых игроков, включая Балотелли. Марио – игрок, с которым непросто заключить контракт. «Парме» нужно быть осторожнее с растратой своего бюджета», — сказал Фаджиано.

Напомним, 30 июня у Балотелли истек контракт с «Ниццей», за которую он выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 28 матчей во французской Лиге 1, забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в «Марсель» на правах свободного агента.