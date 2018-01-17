Луис Адриано: «Завершение карьеры в «Спартаке»? Для себя я не вижу в этом проблемы»

Автор: Дмитрий Темников 0

Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Спартак» (Нч) — 5:2. Москва. «Открытие Арена». 25 октября 2017 г.

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано поблагодарил людей, которые помогли раскрыться ему в команде из России. Также он заявил о том, где готов завершить спортивную карьеру.

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в «Спартаке». Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя».

Завершение карьеры в «Спартаке»? Для себя я не вижу в этом проблемы. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве», — заявил бразилец.

Напомним, Адриано перешел в московский клуб в прошлом январе. С этого момента он провел за красно-белых 25 матчей во всех турнирах и отличился 9 забитыми голами.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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