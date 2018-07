Александр Овечкин признан спортсменом года по версии ESPN

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удостоен звания ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) по версии спортивного телеканала ESPN. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Кэпс» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли, в решающей встрече обыграв «Вегас» с общим счетом 4:1. Сам Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

It took 13 seasons, but @ovi8 finally took home the Stanley Cup and this year's Best Male Athlete Award! #ESPYS pic.twitter.com/9e1bxDcDzW

— ESPN (@espn) July 19, 2018