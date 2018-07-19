Александр Овечкин признан спортсменом года по версии ESPN

Автор: Дмитрий Темников 0

Овечкин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удостоен звания ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) по версии спортивного телеканала ESPN. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Кэпс» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли, в решающей встрече обыграв «Вегас» с общим счетом 4:1. Сам Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Александр стал вторым российским игроком в истории НХЛ, выигравшим «Конн Смайт Трофи». Также известно, что впервые спортсменом года по версии ESPN был признан хоккеист.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN 

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