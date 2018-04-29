«Зенит» лишился математических шансов на победу в РФПЛ

Сегодня состоялся матч 28-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Игра завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, в активе петербургского клуба набралось 50 очков. За два тура до окончания первенства сине-бело-голубые лишились математических шансов на первое место в текущем сезоне Премьер-лиги, отстав от лидирующего «Локомотива» на 7 очков.

Напомним, красно-зеленые проведут свою игру в рамках этого тура завтра. В случае гостевой победы над «Краснодаром» команда Юрия Семина обеспечит себе золотые медали чемпионата.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»