Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи» в серии А

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в матче чемпионата Италии против «Фрозиноне» . Матч окончился со счетом 0:2 в пользу «Наполи».

Бельгийский нападающий забил 81-й гол в серии А за клуб из Неаполя. Мертенс повторил достижение Диего Марадоны по этому показателю и делит с ним третье место в списке бомбардиров в истории «Наполи» . Теперь его опережают только два игрока Антонио Вояк, забивший 102 гола и Марек Гамшик с 100 голов на счету.

В нынешнем сезоне в рамках Чемпионата Италии Мертенс провел 31 матч, забил 12 голов, и отметился 10 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote