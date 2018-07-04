Спекулянт билетов на ЧМ-2018 из Аргентины будет оштрафован на 543 тысячи рублей

Житель Аргентины Адолфу Сурбригхен выплатит крупный штраф за спекуляцию билетами на ЧМ-2018. Его задержали с поличным на Крестовском острове.

Вчера аргентинец продавал билеты на игру 1/8 финала между Швецией и Швейцарией с двойной накруткой в цене. Сурбигхен продавал два билета, номинальная стоимость которых — 185 и 245 долларов. Однако 55-летний южноамериканец собирался отдать две «проходки» по 62 тысячи рублей за каждую.

Адолфу обвинен по статье 14.15.2 (специально введенной в КоАП к чемпионату мира—2018), из-за чего получил наказание в виде штрафа в размере от 20-кратной стоимости входного билета. Таким образом, аргентинец заплатит 543 тысячи рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка