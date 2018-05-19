Бутсы Мохамеда Салаха будут выставлены в египетском зале Британского музея

Автор: Дмитрий Темников 0

Салах

В египетском зале Британского музея, который находится в Лондоне, на показ выставят бутсы нападающего футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщила официальная пресс-служба музея. 

Как известно, по итогам сезона 2017/18 Салах был признан лучшим игроком АПЛ. В честь этого события его бутсы и выставятся в египетском зале. Обувь футболиста будет стоять в одном павильоне с древнеегипетскими экспонатами (скульптурами фараонов, саркофагами, папирусами). Хранитель экспозиции Древнего Египта Нил Спенсер назвал Салаха «символом современного Египта».

Бутсы Мохамеда будут находиться в музее до конца мая. Напомним, в текущем сезоне Премьер-лиги 25-летний форвард «Ливерпуля» провел 36 матчей и забил 32 гола, а также вышел с «красными» в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер-аккаунт British Museum

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