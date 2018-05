Бутсы Мохамеда Салаха будут выставлены в египетском зале Британского музея

В египетском зале Британского музея, который находится в Лондоне, на показ выставят бутсы нападающего футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщила официальная пресс-служба музея.

Как известно, по итогам сезона 2017/18 Салах был признан лучшим игроком АПЛ. В честь этого события его бутсы и выставятся в египетском зале. Обувь футболиста будет стоять в одном павильоне с древнеегипетскими экспонатами (скульптурами фараонов, саркофагами, папирусами). Хранитель экспозиции Древнего Египта Нил Спенсер назвал Салаха «символом современного Египта».

.@NealSpencer_BM says ‘The boots tell a story of a modern Egyptian icon, performing in the UK, with a truly global impact, and build on our recent project to acquire objects to tell the story of daily life in 20th and 21st century Egypt’ pic.twitter.com/lrTIBTrleL

— British Museum (@britishmuseum) May 17, 2018