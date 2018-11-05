Нападающий «ПСЖ» – самый дорогой футболист в мире

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов в мире, представленный исследовательским центром CIES Football Observatory. Сообщается на официальном сайте организации.

В настоящий момент стоимость триумфатора чемпионата мира–2018 составляет € 216,5 млн. Вслед за Мбаппе в списке следует форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Харри Кейн, который стоит € 197,3 млн. Замыкает первую тройку другой нападающий парижского клуба Неймар (€ 197 млн).

В топ-10 самых дорогих футболистов также входят Мохамед Салах («Ливерпуль», € 173 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона», € 171,3 млн), Лионель Месси («Барселона», € 170,6 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», € 164,6 млн), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», € 164,3 млн), Деле Алли («Тоттенхэм», € 163,4 млн) и Антуан Гризманн («Атлетико», € 157,7 млн).

Фото: Global look Press

Источник: CIES Football Observatory