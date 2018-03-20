Криштиану Роналду признан футболистом года в Португалии

Накануне Португальская федерация футбола, Национальная ассоциация футбольных тренеров и Союз профессиональных футболистов наградили номинантов Quinas de Ouro. В частности, проводилось голосование за звание лучших игрока и тренера года в Португалии.

Победитель определялся путем голосования среди тренеров, игроков и болельщиков. Лучшим футболистом страны в 2017 году признали нападающего «Реала» Криштиану Роналду. При 33-летнем португальце «сливочные» во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов и первенствовали в чемпионате Испании, а национальная сборная стала бронзовым призером Кубка конфедераций. Помимо этого, в декабре Кршитиану выиграл свой пятый «Золотой мяч».

Лучшим тренером года стал Леонарду Жардим, при котором «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции. Премией Васко да Гамы за популяризацию португальского футбола в мире был награжден Жозе Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Португальская федерация футбола