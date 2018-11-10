Павел Могилевец и Сергей Петров вызваны в сборную России вместо Марио Фернандеса, Александра Головина и Дениса Черышева

В составе сборной России произошли изменения из-за травм. Уже 12 ноября подопечные Станислава Черчесова начнут подготовку к ноябрьским встречам.

Матчи пропустят защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Монако» Александр Головин и вингер «Валенсии» Денис Черышев.

Вместо них в сборную России вызваны защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.

Окончательный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Сергей Петров ( «Краснодар»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Павел Могилевец («Рубин»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

15 ноября россияне проведут товарищеский матч с Германией в Лейпциге, 19-го – в гостях со Швецией в рамках Лиги наций.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС