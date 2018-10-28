Вице-президент «Монако» заявил, что клуб в опасности

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выступил с заявлением после ничьей команды в матче с «Дижоном» (2:2). Клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

«Того, что мы показываем, недостаточно. Особенно того, что я видел в первые 60 минут. Мы в опасности. Мы не выберемся из этой ситуации только из-за названия. Требуется осознание серьезности этой ситуации, как индивидуальной, так и коллективной, и это требует реакции, труда и психологии.

Я понимаю ситуацию. Мы работаем в хороших условиях. Мы все здесь, потому что мы хотим помочь клубу двигаться вперед. Я прошу всех, не только игравших сегодня футболистов, а всю команду, осознать сложность ситуации и приложить все усилия, чтобы выбраться из нее.

Мы собираемся положиться на игроков, у которых есть желание и гордость носить цвета «Монако». Мы не на своем месте, мы не будем оправдываться. Клуб заслуживает намного больше, и это наш долг – показывать больше и двигаться вперед», – сказал Васильев.

«Монако» не может победить с августа.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»