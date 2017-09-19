Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы клуб продал форварда Эдинсона Кавани. Бразильский форвард сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно.

Конфликт между двумя игроками произошел в матче лиги 1 против «Лиона» в минувшие выходные.

Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти. В итоге уругваец сам исполнил 11-метровый, однако пробить голкипера «Лиона» не сумел.

Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке «ПСЖ», именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

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