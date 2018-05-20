Джейми Варди может перейти в «Атлетико» на смену Антуану Гризманну

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в другой клуб. В англичанине заинтересована команда из Испании.

Руководство «Атлетико» готово приобрести Варди уже этим летом на замену Атнуану Гризманну, который с большой долей вероятности покинет мадридский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщается, в Варди лично заинтересован главный тренер «индейцев» Диего Симеоне. По его мнению, 31-летний форвард сумеет успешно дополнять другого нападающего «Атлетико» — Диего Косту.

В прошедшем сезоне АПЛ Джейми провел за «Лестер» 37 игр. В этих встречах он забил 20 голов и стал автором одной результативной передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror