Гекдениз Карадениз попрощался с «Рубином»

Турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз объявил об отъезде из Казани. Футболист в течение 11 лет играл за «Рубин».

«Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя, как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо», — написал Карадениз в своем инстаграме.

38-летний игрок выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок России, а также дважды стал обладателем Суперкубка России.

После завершения карьеры Карадениз занимался получением тренерской лицензии, но в штаб Курбана Бердыева в «Рубине» так и не вошел.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Гекдениза Карадениза