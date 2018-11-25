Гекдениз Карадениз попрощался с «Рубином»

Турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз объявил об отъезде из Казани. Футболист в течение 11 лет играл за «Рубин».
«Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя, как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо», — написал Карадениз в своем инстаграме.
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Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани.Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных ,счастливых и успешных дней .Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома .Надеюсь ,что когда- нибудь ещё мы с вами встретимся..Всем и каждому отдельное большое спасибо.🙏🏻🙏🏻💚❤️😔 Kazan’da gecirdigimiz 11 yılin sonuna geldik. Burada sizlerle cok guzel ve basari dolu gunlerimiz oldu. Bize burayi kendi memleketimiz, yuvamiz gibi hissettirdiniz. Umarim bir gun yollarimiz yine kesisir. Hepinize cok tesekkur ederim.🙏🏻🙏🏻❤️💚😔
38-летний игрок выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок России, а также дважды стал обладателем Суперкубка России.
После завершения карьеры Карадениз занимался получением тренерской лицензии, но в штаб Курбана Бердыева в «Рубине» так и не вошел.
Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Гекдениза Карадениза