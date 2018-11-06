Антуан Гризманн не исключил вариант переезда в Германию

Автор: Михаил Серебряков 0

Антуан Гризманн

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не исключил вариант, при котором он когда-то будет выступать в чемпионате Германии. Напомним, что сегодня «Атлетико» сыграет с «Боруссией».

«Возможно, что я буду играть в этом чемпионате, но мне очень нравится сейчас в «Атлетико». У нас прекрасный проект, с которым я полностью себя связываю. Я хочу помогать клубу расти, а он помогает расти прогрессировать. В Германии очень атакующий чемпионат. «Боруссия» очень прекрасно это показывает», — сказал француз.

В текущем сезоне Гризманн провел в составе «Атлетико» 14 матчей, стал автором 4 голов и отдал 3 результативные передачи.

Минувшим летом Гризманн вместе со сборной Франции одержал победу в чемпионате мира—2018, который прошел в России.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн: «Серхио Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с огромным уважением»

Дембеле

«Ливерпуль» нацелился на беспредельщика «Барселоны» 

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 