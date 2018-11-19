Поль Погба начал борьбу со своей фобией

Автор: Михаил Серебряков 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение побороть главный страх своей жизни и научиться плавать. Французский футболист уже приступил к работе в бассейне с физиотерапевтами клуба.

Погба учат оставаться на плаву и улучшать технику плавания. Отмечается, что ранее француз боялся полностью погружаться в воду.

Футболист «Манчестер Юнайтед» поставил перед собой цель — до конца этого года научиться без отдыха преодолевать 10 дистанций бассейна брассом.

В нынешнем сезоне хавбек провел в Премьер-лиге 11 матчей, забил три мяча и сделал три передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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