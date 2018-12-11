«Тоттенхэм» нацелился на Марко Асенсио

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, Хотя 22-летний хавбек не спешит покидать испанский клуб.

Представители «Тоттенхэма» связывались с Асенсио, но футболист отверг предложение лондонской команды. Испанец заявил, что он хочет добиться успеха в «Реале».

Также сообщается, что «Ливерпуль» и «Ювентус»​ тоже проявляют интерес к Асенсио.

В текущем сезоне Асенсио сыграл в 22 матчах за «Реал», забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca