Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал еще ближе к возвращению в «Милан». Он выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.

Как сообщают СМИ шведский футболист согласовал с россонери условия контракта, рассчитанного на шесть месяцев. По условиям соглашения, 37-летний форвард заработает € 2,2 млн за полгода в клубе. При этом неизвестно, включена ли в контракт опция продления еще на один сезон.

При этом у Ибрагимовича по-прежнему действует соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси», которое истекает через год, в связи с чем «Милану» еще предстоит договориться о переходе с американским клубом.

Ранее спортивный директор «Милана» Леонардо заявлял, что клуб близок к договорённости с Ибрагимовичем.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia